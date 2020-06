Wilmar Valencia arremete contra presidente de Grau: "Se queja del tema económico y contrata jugadores"

El fichaje de Reimond Manco por Atlético Grau fue la gota que rebalsó el vaso en Wilmar Valencia. El técnico que logró ascender al 'Patrimonio' a Primera División se quejó públicamente por la morosidad de Arturo Ríos, el presidente que contrata jugadores pese a la crisis económica y las largas deudas que tiene con varios que le dieron la gloria al conjunto piurano.

"Quiero hacer llegar un pedido al presidente del Atlético Grau, quien está contratando jugadores y se queja del tema económico. Me gustaría que pueda honrar su palabra y cumpla con los documentos que firmó el año pasado. Hay deudas pendientes y no cumplió", señaló Valencia en una entrevista con 'Hora Punta' de Radio Ovación.

Pese a lograr el ascenso, el técnico peruano prefirió no seguir en Atlético Grau tal cual como algunos jugadores que tampoco han visto hasta la fecha parte de mensualidades y premios por lograr el ascenso y la clasificación a la Copa Sudamericana 2020 vía la Copa Bicentenario.

"No cumplió con los profesores del cuerpo técnico, con el personal auxiliar e incluso con algunos jugadores que ya no están en el club. No se pagó los premios e incluso algunas partes del sueldo de la quincena de diciembre. Espero que no se encuentre mintiendo a la gente y diga la verdad", disparó el hoy técnico de Sport Huancayo.

En ese sentido, Wilmar Valencia dejó entrever que el presidente de Atlético Grau lo ha venido paseando con el fin de no abonarle lo adeudado. "En lo personal, me debe una cantidad importante de dinero y hago pública esta solicitud ya que escucho muchas mentiras", sentenció.

Situación de Sport Huancayo

A diferencia de otros clubes, Wilmar Valencia reveló que el plantel de Sport Huancayo todavía no ha pasado las pruebas moleculares de descarte por COVID-19. Es más, los jugadores siguen en sus lugares de residencia a la espera del aviso de la dirigencia huancaína. ¿Qué falta? Que desde la FPF le aclaren sobre "el tema económico y la concentración" al presidente del 'Rojo Matador' para que posteriormente el plantel se movilice a Huancayo para empezar los entrenamientos de cara al reinicio de la Liga 1.

Ahora bien, el DT de Sport Huancayo transmitió las sensaciones y dudas del plantel entorno a la vuelta del fútbol. "En esta época de tensión y preocupación, no hay una tranquilidad mental para poder hacer los entrenamientos. Hemos tenido golpes duros, ayer falleció el profe Meneses a quien conocimos y su hijo es el delegado del equipo aquí en Lima, uno puede decir cuatro semanas, pero la preocupación de un jugador es distinta. Se puede decir que en cuatro semanas un plantel puede estar bien, pero tampoco es así, debemos ir paso a paso. (...) finalmente todos queremos salvar el año pero que las cosas se cumplan dentro de una tranquilidad para poder desenvolvernos como realmente corresponde", puntualizó.