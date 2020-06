Jean Deza y las acciones que puede tomar contra Alianza Lima tras ser despedido [VIDEO]

Jean Deza ya no forma parte del plantel de Alianza Lima 2020. A inicios de año, regresó al club pero sus constantes indisciplinas hizo que el cuadro grone le rescinda contrato y pueda firmar por cualquier club.

Ante ello, Jean Deza es jugador libre y depende de él tomar alguna medida legal contra el club de Alianza Lima, con quien mantenía contrato por todo el 2020. "para las respuestas jurídicas, Jean Deza acudió a la Agremiación, pero la decisión de Alianza Lima ya estaba tomada. Ahora, él es jugador libre, pero ya él mismo tomará la decisión de si demanda o no al club. Es algo que debe hacer él con sus abogados", precisó Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP).

El representante de la SAFAP, también se refirió al caso de Carlos Ascues es fue sometido por el club a suspensión perfecta de labores. "Su caso es más complicado, él es el único jugador que está en esta situación (suspensión perfecta), por lo que sé acudió al Ministerio de Trabajo, ellos serán los que dirán si está bien aplicada o no la suspensión perfecta. De estar mal suspendido, Alianza tendrá que pagarle el tiempo que estuvo fuera, de no ser así, Ascues no cobraría el tiempo que dure la suspensión, es decir, hasta que vuelvan a darse las actividades en el club", precisó.

Hay que recordar que Mario Salas, entrenador de Alianza Lima se mostró de acuerdo por la decisión de separar a Jean Deza. El entrenador chileno tienen como la disciplina como valor primordial para un equipo de fútbol.

Jean Deza es uno de los jugadores que firmó esta temporada por Alianza Lima para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores a pedido del entrenador, Pablo Bengoechea. Su buena participación en UTC permitieron que puede volver al equipo íntimo.

El especial futbolista tuvo hasta cuatro indisciplinas durante su permanencia en el club íntimo, originando la renuncia del entrenador, Pablo Bengoechea en el mes de marzo.