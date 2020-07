Christian Ramos: "César Vallejo puede salir campeón de la Liga 1"

Jugar todo en Lima y ser un equipo que no tiene condiciones de la altura o el fuerte calor lo puede convertir en candidato. Christian Ramos aseguró que César Vallejo puede luchar el torneo e incluso salir campeón.

El defensor del cuadro trujillano siente que este nuevo comienzo es una buena oportunidad que junto a sus compañeros intentarán aprovechar para buscar el primer título en la historia del club.

“César Vallejo puede salir campeón de la Liga1. Ahora tenemos una segunda oportunidad en el Torneo Apertura y ser protagonistas en el Torneo Clausura. Llegar a las instalaciones de César Vallejo, pisar la cancha y ver a los compañeros me hizo sentir contento, trato de disfrutarlo. La pandemia nos ha golpeado a todos”, dijo en Movistar Deportes.

La "Sombra" recordó que su regreso al fútbol peruano e incluso las razones por la cual no continuó en Universitario donde se sentía cómodo por el apoyo quje le brindó en su retorno.

“Cuando vine de Arabia Saudita a la ‘U’, resigné muchas cosas y dentro de eso, lo económico. Solo quería jugar y la ‘U’ me apoyó. Me sentí cómodo, pero después cuando se habló de la renovación no se dio. La dirigencia de César Vallejo me habló, ‘Chemo’ también me llamó y eso fue un adicional por el que me fui.

Por último reconoció que sigue trabajando para volver a la selección peruana.

“Ya tuve contacto, no sé si estoy entre los 40 o 50, pero por ahí estoy. No sé por qué Jefferson Farfán dijo eso, yo estoy fuerte y es más, ahorita llamo y lo sacan del grupo de Whatsapp”.