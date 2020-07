Universitario: Alberto Quintero y Alejandro Hohberg ilusionados con el regreso de la Liga

Pese a los problemas extradeportivos de siempre que existen en Universitario, el equipo continúa fortaleciéndose y mentalizado en llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Liga 1 2020.

Ángel Comizzo sabe que el campeonato será difícil, sin embargo acepta este desafío por amor al club así como Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Armando Alfageme.

“En la de Argentina donde estaba no había un solo caso del virus. Vine a Universitario por amor al club. El que no ha estado aquí no lo va a poder comprender”, señaló el entrenador crema, que desde hace algunos días comenzó a ensayar algunas tácticas en el Club Árabe Palestino.

Asimismo, el ‘Chiquitín’ Quintero aseguró que el equipo volverá a demostrar la intensidad que tuvo en el arranque de año. “Nos estamos preparando bien, vamos a seguir con la misma intensidad. El torneo será más difícil pero vamos a llegar bien”, agregó el panameño.

De otro lado, ‘Ale’ Hohberg hizo hincapié del pedido de Ángel Comizzo en los entrenamientos. “Nos está pidiendo que seamos un equipo agresivo, no ser un equipo que se tira metros atrás para recuperarla, sino tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible para continuar con el ataque”, indicó.

Finalmente Armando Alfageme también se mostró ilusionado por el retorno de la Liga 1. El volante sigue siendo pieza clave en el mediocampo junto a Rafael Guarderas y el colombiano Donald Millán.