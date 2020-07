Federico Rodríguez sobre su salida de Alianza Lima: "Mi familia me necesita"

Alianza Lima y Federico Rodríguez lo intentaron, pero no hubo acuerdo. Tal cual como dijo el director deportivo Víctor Hugo Marulanda, el club victoriano lo intentó, pero no hubo éxito en alcanzar un acuerdo con el delantero uruguayo para que renueva y vuelva a Perú una vez que supere sus temas personales en Uruguay.

"Yo me iba a quedar hasta octubre. Después se habló para hacer una ampliación hasta diciembre y en ese intering tuve un percance familiar en mi país y al priorizar mi familia decidí irme a Uruguay", explicó Rodríguez en una entrevista con UCI Deportes.

Si bien la noticia de su salida recién trascendió el domingo pasado, el ahora exatacante de Alianza Lima reveló que todo arrancó hace dos semanas y derivó en su deseo de abandonar el club victoriano, por lo que no fue parte de los amistosos ante Alianza Universidad.

"A partir de hoy no entreno más en Alianza Lima. Mario (Salas) me dio el permiso para seguir entrenando porque se estaba resolviendo esta situación y no sabía que iba a pasar conmigo. Estábamos en negociaciones, al final no se llegó a un acuerdo y hoy rescindí contrato", precisó Federico Rodríguez sobre el último intento blanquiazul de lograr su continuidad.

Más allá de ya no pertenecer a Alianza Lima, su vuelta a Uruguay no se presume sencilla para el delantero. "Hablé con la embajada y vuelos humanitarios por el momento no va a haber. Dicen que puede a partir de mediados de agosto. Está complicado el tema y estoy esperando cualquier novedad, tratando de mantener la cabeza fría", explicó.

De todas formas, Federico Rodríguez no pierde la esperanza de poder llegar a Uruguay antes del final de agosto -fecha presupuesta para el nacimiento de su hijo-. "Espero poder llegar si Dios quiere. Por eso justamente mis ganas de querer irme y mi apuro", señaló.

Agradecimiento a Alianza Lima

El delantero de 29 años valoró su etapa en Matute el día que acaba su historia como blanquiazul. "Hoy ya me despedí de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la dirigencia que se han portado muy bien y agradecerles por el tiempo vivido. Fue un año espectacular y me llevo un gran recuerdo", aseguró 'Fede'.

Eso sí, Rodríguez no negó que le hubiese gustado luchar por los objetivos bajo las órdenes de Mario Salas. "Me hubiese encantado volver a Alianza para seguir intentando dar todo. No cierro las puertas a volver a Alianza. Es un club hermoso, me encantaría volver pero no siempre depende de uno", puntualizó.

Pese a los rumores, Federico Rodríguez remarcó que no tiene nada definido entorno a su futuro futbolístico. "Lo más importante en mi vida es la familia y ellos me necesitan. Después se verá que me depara la vida", sentenció.