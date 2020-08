Alberto Rodríguez y Patricio Rubio, la base que espera tener Mario Salas ante Binacional

La conclusión de Mario Salas tras el último amistoso -ante Municipal- previo al reinicio de la Liga 1 2020 fue importante para confirmar el estilo que busca implantar en Alianza Lima. “Hay que seguir trabajando y tratando que los jugadores entiendan la idea”, comentó el “Comandante”.Y, justamente para fortalecer su equipo el fin de semana ante Binacional, espera que Alberto Rodríguez y Patricio Rubio puedan arrancar.

El técnico chileno considera que ambos son piezas fundamentales para que su equipo garantice seguridad en el fondo y eficacia en el ataque. El “Mudo” Rodríguez no jugó ante los ediles por precaución, no arrastra ningún tipo de lesión ni problemas musculares. En tanto, Mario Salas espera que hoy por fin el “Pato” Rubio pueda entrenar con el equipo en Lurín.

Otro factor importante que aclaró el “Comandante” Salas es que los partidos son de noventa minutos y no solo de un tiempo. Por ello, seguirá trabajando para que Alianza Lima no sea superado en ninguno de los tiempos como sucedió ante “Muni” en la primera parte. “En el arranque no tuvimos la claridad ni el atrevimiento para romper las líneas de presión de Municipal”, explicó a Gol Perú.

Eso sí, durante esta semana, Salas trabajará con el “Mudo” Rodríguez y Patricio Rubio de titulares y realizará un último simulacro previo al partido del domingo ante Binacional por la Fecha 7 del Apertura. El entrenador quiere llegar al éxito para cumplir con todos los objetivos que se planteó a su regreso al fútbol peruano.

Actualidad del equipo blanquiazul

¿Y BETO? Hoy será evaluado por el cuerpo médico. El joven delantero se viene recuperando de una talalgia que sufre hace semana y media.

ARQUEROS: El partido de Ítalo Espinoza fue del gusto de Salas, que busca en los goleros el buen juego con los pies. Butrón sigue lesionado.

¿OFERTA? Por lo pronto, el futuro de Joazinho Arroé sigue incierto. Se habló de una posibilidad de Arabia Saudita. No jugó ante 'Muni' por decisión técnica.