Alianza Lima y lo que dejó el empate ante Municipal en Matute: Mario Salas tendrá mucha tarea en el camino

La idea del “Comandante” Mario Salas se reflejó ayer, sobre todo, en el segundo tiempo, en el que el dominio de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal fue notorio, abismal. Un equipo dinámico, explosivo, intenso en la recuperación y efectivo de cara gol.

Todo esto demostró Alianza Lima en los últimos 45 minutos para el deleite del técnico chileno, que busca cambiarle la cara al equipo con miras al reinicio de la Liga 1 2020.

Eso sí, la primera parte fue de terror y se generaron muchas dudas. La “Hiena” Gómez no se posicionaba de lateral izquierdo, Aldair Salazar era recriminado por el técnico Salas tras algunos pelotazos, en fin. Mérito también para el elenco edil, que no dejaba de presionar al elenco de Alianza Lima. Sin embargo, el combustible no le alcanzó para la segunda mitad.

Fue otra historia, distinta en el juego. Salas conversó mucho en el entretiempo y los jugadores salieron con otra actitud al campo. Los cambios también ayudaron para darle oxígeno al equipo y, una vez más, apareció el nuevo goleador. Hablamos de Gonzalo Sánchez, quien marcaría un golazo de derecha a los 55’ tras un excelente pase de Rinaldo Cruzado.

Alianza Lima seguiría dominando el partido. Tenía una idea más consolidada, pero Municipal -a los 90’+1- conseguiría el 1-1 final a través del veterano Sawa. Goles que no haces, goles que te hacen. Salas se fue del estadio con el sinsabor de haberlo ganado. Le queda mucha tarea y espera que el equipo siga mejorando. Se viene Binacional, el domingo por la fecha 7 del Apertura, y no se puede fallar.

Síntesis del empate en Matute

ALIANZA LIMA 1

Espinoza (7)

Aguilar (6)

Salazar (4)

Quijada (5)

Gómez (5)

Cruzado (6)

Ballón (6)

Ascues (7)

Mora (6)

Sánchez (7)

Ferreyra (5)

DEPORTIVO MUNICIPAL 1

Melián (5)

Córdova (5)

Alfani (4)

Dávila (5)

Díaz (4)

Regalado (5)

Mansilla (5)

Archimbaud (5)

Bogado (6)

Velarde (5)

Succar (5)

GOLES: Sánchez (56'); Sawa (92')

CAMBIOS: Duclós (4) x Quijada, Fuentes (6) x Cruzado, Rosell (5) x Ferreyra, Zúñiga (SP) x Sánchez, Cavero (SP) x Mora (AL); Ross (4) x Velarde, Gallardo (SP) x Bogado, Pita (SP) x Códova, Sawa (7) x Regalado (DM)

TARJETAS: Salazar (A), M. Salas (A), Rosell (A), Gómez (A), Gómez (R)

ÁRBITRO: Miguel Santiváñez (Bien)

ESTADIO: Alejandro Villanueva - Matute