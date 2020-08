Alianza Lima: Kluiverth Aguilar se lesionó y es baja para enfrentar a Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. Mario Salas, estratega blanquiazul, tendrá un dolor de cabeza para armar el equipo que saldrá al campo de juego del Estadio Nacional.

Kluiverth Aguilar se lesionó y no será tomado en cuenta para enfrentar a los celestes. Mario Salas mandó a Jeremi Escate, de 18 años, a cubrir la posición del lateral en los entrenamientos, así lo informó José Varela.

Para el entrenador de Alianza Lima, Aguilar es una pieza importante para su sistema de juego. Su velocidad es una variante para el ataque y podría ser una de las claves para lastimar la defensa celeste.

Aguilar no es la única baja de Alianza para enfrentar a Sporting Cristal. Beto Da Silva no se recuperó de su lesión y no será convocado. Joazhiño Arroé también está descartado por un tema físico.

Sporting Cristal se ubica en el puesto 13 con ocho puntos tras golear a Sport Boys en la reanudación del Apertura. Por su parte, Alianza Lima está tres casilleros abajo con 7 unidades.