Liga 1: nueva programación y horarios de la fecha 9 del Apertura 2020 tras efectuarse cambios

Cambio de planes. La Liga 1 anunció una nueva programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2020 apenas un día después de hacer oficial su planificación. La gran sorpresa fue que el Alianza Lima vs Cusco FC será el único partido del sábado 29 de agosto.

El Ayacucho FC vs Mannucci y César Vallejo vs Sport Huancayo, inicialmente pauteados a jugarse el sábado, fueron pospuestos para el miércoles 1 de septiembre y 31 de agosto, respectivamente.

El Alianza Lima vs. Cusco FC será uno de los platos fuertes de la novena fecha. Será una nueva oportunidad para Mario Salas de lograr su primer triunfo como DT blanquiazul y ante otro reto enorme como el entonado club cusqueño, que lleva tres triunfos consecutivos bajo el mando de Carlos Ramacciotti.

Si bien todavía no tienen el aval como día de partido, los domingos sí podrán ser día de entrenamiento para los clubes que juegan los lunes como Sporting Cristal y Universitario.

El equipo de Roberto Mosquera rivalizará ante Cantolao en Matute y el de Ángel Comizzo hará lo propio ante Cienciano en el Alberto Gallardo.

Alianza Universidad vs. Municipal y Sport Boys vs. Melgar serán los otros duelos en el segundo día de competencia de la fecha 9 de la Liga 1.

El punto final lo pondrán Carlos Stein vs. UTC, San Martín vs. Binacional y Llacuabamba vs. Atlético Grau.

Programación Fecha 9 de la Liga 1

Sábado 29 de agosto

13:15 hrs Alianza Lima vs Cusco FC

Estadio Alberto Gallardo

Lunes 31 de agosto

11:00 hrs Cienciano vs Universitario

Estadio Alberto Gallardo

13:15 hrs Cantolao vs Sporting Cristal

Estadio Alejandro Villanueva

15:30 hrs UCV vs Sport Huancayo

Estadio Alberto Gallardo

15:30 hrs Alianza Universidad vs Municipal

Estadio Alberto Gallardo

18:00 Sport Boys vs Melgar

Estadio Alejandro Villanueva

Martes 1 de septiembre

11:00 Carlos Stein vs UTC

Videna FPF

13:45 hrs San Martín vs Binacional

Estadio Miguel Grau

15:30 Llacuabamba vs Grau

Videna - FPF

18:00 Ayacucho vs Mannucci

Estadio Alejandro Villanueva

¿Qué canales transmiten la Liga 1 Movistar?

Es importante resaltar que GOL Perú cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de equipos de la Liga 1 Movistar, por lo cual podrás seguir sus encuentros de locales por dicha señal, a excepción de cuatro conjuntos.

Los partidos de locales que sostengan Alianza Universidad, Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein serán transmitidos por medio de DirecTV. En la jornada 9 dicho canal volverá a transmitir tres partidos: uno el lunes y dos el martes.