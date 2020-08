Transmisión de partidos [EN VIVO] agenda de partidos de HOY lunes 31 de agosto

Partidos de hoy lunes 31 de agosto EN VIVO | No te pierdas la agenda de encuentros que se disputarán, teniendo como principales los choques de la Liga 1, la Liga MX, el Torneo Apertura de Paraguay, así como los NBA PlayOffs 2020. Revisa todos los detalles a continuación.

Este lunes prosigue el Torneo Apertura de Perú con cinco encuentros, entre los que destacan el Universitario vs Cienciano, el Sporting Cristal vs Cantolao y el del líder Alianza Universidad ante Deportivo Municipal.

Por su parte, el Torneo Guardianes de México también tendrá actividad con el choque entre León, de Pedro Aquino, contra el Atlas.

En tanto, el básquet norteamericano también seguirá con los NBA PlayOffs 2020 por medio del duelo entre Thunder vs Rockets. La serie va 3-2 a favor de los de Houston.

Partidos de hoy Lunes 31 de agosto

A continuación revisa toda la agenda de partidos más importantes para HOY Lunes 31 de agosto.

Liga 1 Movistar

11:00 Cienciano vs Universitario



13:15 Cantolao vs Sporting Cristal



15:30 Alianza Universidad vs Deportivo Municipal



15:30 César Vallejo vs Sport Huancayo



18:00 Sport Boys vs Melgar

Fútbol holandés (Eredivise)

13:00 De Graafshap vs FC Den Bosch

Liga MX (Torneo Guardianes 2020)

21:05 León vs Atlas

Torneo Apertura de Paraguay

15:30 Luqueño vs Sportivo San Lorenzo



18:00 Sol de Améria vs Libertad

NBA PlayOffs 2020

20:00 Thunder vs Rockets