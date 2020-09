Alianza Lima: las dos opciones que maneja Mario Salas si continúan los resultados negativos

Mario Salas llegó a nuestro país el pasado 18 de junio con la ilusión de encaminar a Alianza Lima al éxito y devolverle esa identidad futbolística de buen juego que había perdido para situarlo en los primeros lugares de la Liga 1 y competir en la Copa Libertadores, sin embargo hasta el momento no lo consigue y esta situación comienza a preocuparlo por más paciencia y convicción que tenga para salir airoso de la crisis deportiva que golpea.

Tras la nueva derrota ante Racíng por Copa -el último miércoles-, el ‘Comandante’ Salas dejó un mensaje contundente de cara a su futuro. “Es indispensable tener buenos resultados para confirmar los procesos y proyectos”, dijo en conferencia. Y a partir de esta declaración LÍBERO fue más allá en busca del pensamiento de los directivos y también ‘Fondo Blanquiazul’.

Por parte de Alianza Lima existe un respaldo hacia el comando técnico que tiene contrato hasta el 2021, pero el entorno del chileno no está cómodo con la terrible situación y considera que el mensaje no está llegando al plantel. Incluso si el equipo no logra meterse a la final de la Liga 1 (ganar la Fase 2), Salas estaría dispuesto a marcharse de la institución.

Otro escenario que se plantea el ex entrenador de Colo Colo, de optar por respetar su contrato, es solicitar a los dirigentes de Alianza Lima y al ‘Fondo’ que exclusivamente sea él quien se encargue del armado del equipo 2021 sin intromisión de nadie como sucedió al inicio de esta temporada con Pablo Bengoechea. Las cosas no están bien en Matute.

Próximos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima tiene dos partidos claves en los próximos días. El equipo de Mario Salas tiene la oportunidad de ganar su primer partido en cancha ante Carlos Stein, el próximo sábado en la Videna. Cuatro días después recibirá a Estudiantes de Mérida por el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana.