Mario Salas sobre mala racha de Alianza Lima: "A esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado"

Alianza Lima no gana desde hace cinco partidos, pero Mario Salas no piensa en cambiar. El técnico chileno aseguró que, más allá de las críticas, él sí observa mejoras cualitativas en su equipo y espera seguir viendo aquel perfeccionamiento contra Ayacucho FC.

"Nosotros estamos preocupado solo en Ayacucho, esa es la primera gran final. Vamos a encarar ese partido con compromiso", detalló el DT de Alianza Lima en conferencia de prensa.

A propósito de las críticas, Mario Salas se mostró contundente. "Las mejoras de Alianza han sido cualitativas, cuantitativamente no, pero el equipo ha funcionado. La opinión y análisis de los medios son en base a resultados, nuestro análisis es mucho más cualitativo. Yo sigo sosteniendo que Alianza ha mejorado en su forma de jugar", aseguró.

En ese sentido, el entrenador chileno descartó de plano la posibilidad de adoptar otra forma de jugar. "Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor, es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego", precisó.

"No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitir ganar pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales", agregó.

Mario Salas enfatizó, además, que no piensa modificar el inicio de juego de su equipo. "Hay problemas para salir jugando pero cada vez es menos porque cada vez es mayor el tiempo de adaptación de los jugadores a este principio de juego fundamental. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, si bien es algo para mejorar, también nos ha generado buenas cosas", sentenció.

Alianza Lima vs Ayacucho FC: ficha previa del partido

Alianza Lima vs Ayacucho FC - fecha 1 - Liga 1 1. ¿Cuándo juegan? Lunes 26 de octubre 2. ¿En qué lugar? Estadio San Marcos 3. ¿A qué hora ver? 15:30 h (PER) 4. ¿Qué canal transmite? Gol Perú

