Expresidente de Alianza Lima Pío Dávila: ”Me daría vergüenza que ganemos en mesa"

Pasan las horas y siguen creciendo las esperanzas de que Alianza Lima se aferre a la primera división. Como se sabe, existe la posibilidad de que los blanquiazules se mantengan en la máxima división debido a dos reclamos presentados a la FPF en las últimas horas los cuales podrían quitarle puntos a los rivales de AL y mover la tabla final de la Liga 1.

En ese transcurrir y mientras se espera el veredicto de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana del Fútbol, diversos personajes identificados con Alianza Lima han hecho sentir su postura respecto a la posibilidad de que AL se salve en las oficinas y no en la cancha. El último en pronunciarse ha sido el expresidente íntimo Pío Dávila.

Para el exmandamás aliancista, sería una "verguenza ganar en mesa" y que de este difícil momento de la institución saldrán adelante, además se dio un tiempo para mandarle un mensaje al resistido Fondo Blanquiazul.

"Me daría vergüenza que ganemos en mesa, si en la cancha no hemos podido. Vamos a salir adelante. Ahora me siento más aliancista que nunca”, señaló Dávila en conversación con Barrio Fútbol de Radio Ovación para luego añadir lo siguiente.

"Yo pediría, no como un ex presidente del club, sino como un hincha más, que los del Fondo se pongan en la cola de los acreedores y se retiren del fútbol”, disparó.

Cabe destacar que en las próximas horas la CJ de la FPF deberá emitir un fallo sobre si finalmente procede o no la resta de puntos para Sport Huancayo por un supuesto rompimiento de protocolos y también sobre otro reclamo por una supuesta falta de pagos en el club Carlos Stein.