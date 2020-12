¡A la carga por “Ale”! Universitario lanzará nueva oferta por Hohberg

En las próximas horas se terminará de afinar detalles sobre la renovación del panameño Alberto Quintero y del uruguayo Federico Alonso, pero no son los únicos ya que el técnico Ángel Comizzo espera que antes de la primera final por el campeonato la mayoría de jugadores de Universitario ya estén renovados.

Alejandro Hohberg es una de las prioridades en tienda crema. A pesar de todo lo que sucedió en las últimas semanas, la consigna es retomar las conversaciones en las próximas horas y llegar a un buen acuerdo. Lo mismo con Armando Alfageme, Nelinho Quina, Aldo Corzo y José Carvallo. La “U” recibirá $3 millones por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Luis Urruti también renueva con Universitario? El uruguayo no ha sido titular siempre con Ángel Comizzo, pero el técnico crema lo tiene en sus planes para la próxima temporada. Lo complicado en el tema de “Tito” es que el cuadro crema le debe dos cuotas del préstamo a River Plate de Uruguay, club dueño de su pase. Esto aún no se cumplió y no hay una buena relación con el equipo uruguayo.

De otro lado, Universitario volvió a contactarse con Cerro Largo, club dueño del pase de Jonathan Dos Santos, pero aún no se avanzó en el pago del préstamo. Además, la agencia que representa a Dos Santos mantiene el acuerdo con el Querétaro de México. El uruguayo se unirá a dicho club tras las finales.