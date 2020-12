Mauricio Montes sobre la posibilidad de jugar en Alianza: "Sería lindo"

Mauricio Montes es uno de los mejores jugadores de Ayacucho FC, semifinalista de Liga 1. El experimentado delantero defendió la camiseta de Alianza Lima y se refirió a la posibilidad de regresar al cuadro blanquiazul.

"Si Alianza me alcanza una oferta, uno nunca tiene que descartar. Sería lindo, siempre está la posibilidad. Ahora me veo luchando estos dos partidos para la final", señaló Mauricio Montes a Barrio Fútbol.

En la final de la Fase 2, Ayacucho FC derrotó por penales a Sporting Cristal. El domingo 6 de diciembre, el cuadro hizo oficial que presentó un reclamo en contra de los 'Zorros' por la participación indebida de dos jugadores. Mauricio Montes señaló que se encuentran concentrados en disputar las semifinales.

"No nos imaginábamos (reclamo de Sporting Cristal), no le hemos dado mucha bola a ese tema, porque no tiene ni pies ni cabeza, estamos concentrados en estos 2 partidos, si todo sale bien, nos va a llevar a una final de un título nacional", indicó el delantero.

Finalmente, el atacante de los 'Zorros' señaló que sus compañeros están feliz por disputar las semifinales de la Liga 1. "El grupo está contento, motivado, ha disfrutado el momento como tiene que ser. Ya se logró algo histórico, algo importante".