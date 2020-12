Gustavo Grondona sobre la final de la Liga 1: "Que gane el mejor, que es Universitario"

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles por la primera final nacional de la Liga 1 en el Estadio Nacional. La última vez que ambos equipos se vieron las caras en una instancia decisiva por el título fue en 1998.

En aquella oportunidad, La 'U' se quedó con el título tras una emocionante definición por penales. Gustavo Grondona fue parte del equipo de Universitario que logró el campeonato y habló sobre el duelo que sostendrá los dirigidos por Comizzo.

"Mi afecto está con Universitario, pero mi respeto está también con Sporting Cristal. Le diría a la gente de Perú que muchas gracias y que disfruten de una linda final, que gane el mejor, que es Universitario", señaló Grondona a Fútbol Como Cancha de RPP.

Por la pandemia del coronavirus, la final de la Liga 1 se disputará sin público en las tribunas del Nacional. Grondona señaló que para Universitario el aliento de su hinchada es muy importante.

"La falta de gente es un condicionante. No sé qué tanto pueda afectar o desfavorecer. Muchas veces la gente te empuja, eso me pasaba a mí en Universitario, la gente es importante. Muchas veces he sentido que en partidos donde nos veíamos superados, como con Cristal en la primera final aquella vez, la gente nos ha empujado más de una vez", señaló.