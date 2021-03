Patricio Rubio sobre el retorno de Alianza Lima gracias al TAS: "Por secretaría no vale"

El fallo del TAS determinó restar dos puntos a Carlos Stein en la tabla acumulada de la Liga 1 - temporada 2020 - y la reposición de Alianza Lima a la máxima categoría del fútbol peruano. Patricio Rubio, exjugador del cuadro blanquiazul, habló sobre la decisión del Tribunal Internacional del Deporte.

Patricio formó parte del equipo que descendió a segunda división. Rubio señaló que es difícil y a pesar del fallo del TAS, aún no se le pasa la amargura por la campaña del cuadro blanquiazul.

"Yo siento que descendimos igual, por secretaría no vale y lo merecíamos. El equipo no estaba, había muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás y así se hacía todo más difícil", señaló Rubio en el podcast Catedral Hispana.

Rubio explicó que se siente tranquilo por su desempeño con la camiseta blanquiazul y señaló que los hinchas piden que vuelva a Alianza Lima.

"Me quedo tranquilo porque en cada partido di lo mejor, incluso hasta ahora la gente me lo hace saber y me piden que algún día regrese. No se cansan de darme las gracias porque en cada partido siempre di lo mejor y estuve a disposición para tratar de no descender", indicó.