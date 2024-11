"Ratto tiene credenciales": GREMCO arremetió contra SUNAT por nombramiento de Ferrari

José Gamarra, apoderado legal de Gremco, habló sobre todos los acontecimientos que vienen sucediendo en Universitario de Deportes y el nombramiento de Jean Ferrari por parte de la SUNAT como administrador provisional. De acuerdo a lo indicado por el abogado, la Ley N° 31279 culminará este martes 31 de agosto e Indecopi tendrá que levantar la suspensión del proceso concursal que afronta la institución 'merengue'.

"Primero tengo que decir que es lamentable que desde el Estado se haya realizado una intervención a través de una ley con nombre propio. Pongo un ejemplo, por menos cosas las personas que confiscaron el canal 2 con una ley con nombre propio terminaron presos. Es escandaloso y vamos a accionar, muy al margen del tema concursal que estamos seguros se va a revertir. Esta es una ley inconstitucional e ilícita. Acá se hizo una ley solo para que el señor Jean Ferrari tenga trabajo. Desde que lo sacamos en febrero del 2020 el señor no tuvo trabajo y ahora resulta que mediante una ley están interviniendo una persona en derecho privado. Los acreedores, por mandato legal, deciden el futuro y han congelado el proceso concursal. No sé qué recursos van a tener. La Sunat se ha coludido", dijo de entrada Gamarra.

José Gamarra, representante legal de Gremco. FOTO: Composición Líbero

¿Y qué opina de que finalmente la ley, según los entes del Estado, sí le alcanzó a Universitario? Así respondió: "Muchos juristas reconocidos están de acuerdo que esa ley no alcanza al proceso concursal de Universitario. Lo que sucedió en Sunat son claros indicios de que debe de abrirse una investigación en el Ministerio Público por presuntos tráficos de influencias. Este señor va al Congreso a buscar a sus amigos, ahora excongresistas, que sabemos de qué nivel son, y le sacan su ley para luego tener trabajo. Vamos a accionar penalmente contra todas las personas involucradas. Son tan torpes que hasta se han exhibido públicamente. Las pruebas de los actos contra el ordenamiento jurídico son contundentes y acá hay funcionarios involucrados".

Acto seguido, señaló que "hay un plan de reestructuración que se estaba ejecutando con el pago prioritario de los acreedores, pero se está congelando el concurso y eso con seguridad se va a caer. Los abogados especializados se están encargando. Esto es cabecear, tirarle perro muerto a las deudas. Parece que es un pecado que un club de fútbol te deba. Se va a perder todo el orden que había ganado el club. En Indecopi no encontraron absolutamente nada porque no hay nada irregular".

José Gamarra prefiere a Renzo Ratto en lugar de Jean Ferrari

Para José Gamarra, el ex administrador de Alianza Lima, Renzo Ratto, tenía los credenciales respectivos para asumir las riendas de Universitario, pero inexplicablemente SUNAT escogió a Jean Ferrari. "No tengo el gusto de conocer al señor Renzo Ratto y siempre he escuchado del orden que le dio a Alianza Lima. Ratto ordenó a Alianza Lima y tuvo éxitos deportivos y sí tiene credenciales".

"Muy al margen de su paso por Alianza, es un buen ejecutivo. Sin embargo, a Jean Ferrari no le conozco trabajo más allá del que acaba de conseguir gracias a la Sunat. Nada más. Cero experiencias laborales en el último año y medio y el hincha no ven eso y menos lo que gastó en 5 meses como gerente deportivo. Gastos increíbles", agregó.

José Gamarra a Jean Ferrari: "Su mejor logro fue descender a Vallejo"

El representante legal de Gremco, José Gamarra, no dudó en recordarle a Jean Ferrari el descenso de la Universidad César Vallejo cuando él era gerente deportivo del cuadro poeta. "Su mayor logro fue descender con Vallejo con el presupuesto más caro del fútbol peruano. El señor Ferrari no puede tener más puntos que el señor Ratto en la designación de Sunat. Lo considero algo imposible".

"Estamos hablando de un gerente formado, con experiencia, de primer nivel, contra alguien que tiene una historia laboral bastante pobre por decirlo menos. Encima, Jean Ferrari es un futbolista que siempre fue un suplentón en Universitario. El hecho de nombrarlo solamente ya contamina todo el proceso concursal", refirió el representante legal de Gremco.

Gamarra también dijo que ve imposible que el crédito de Gremco sea rebajado y afirmó que la Ley N° 31279 caducará este martes 31 de agosto. "Ferrari cree que todo se hace al caballazo y tirándose abajo las resoluciones que tienen la calidad de cosa juzgada de hace 13 años. Nadie suspender nuestro crédito que es cosa juzgada. Y si uno lee la ley, esa ley caduca este martes que viene y lo provisional está supeditado a los plazos que están entrelazados. Si no se da el primer evento, ya no puedes entrar al segundo. El primer paso es crear la comisión en el Congreso y proponer cambio legislativo de las leyes especiales, leyes que en las que creemos que no está la “U”. Si la ley caduca, el Indecopi tiene que levantar la suspensión del proceso concursal y vuelve al cargo Luis Sierralta. Y para modificar una ley necesitas mínimo una ley de rango igual. No me van a venir con cosas. Los plazos están definidos", señaló.

Y al respecto acotó: "Hay gente que cree que el ordenamiento legal no sirve y van a tener que asumir las consecuencias de eso. Están ahí el señor Balta, el señor Carrizales que está siendo investigado por lavado de activos, y todas esas personas son participe de eso. En el Tribunal Constitucional viendo lo de la cuarta legislatura y está súper sustentada. Si se cae la legislatura se caen también todas las legislaturas. No hay juez en el mundo que le dé validez a las leyes que nacieron en esa legislatura".

Por último, y ante la gran posibilidad de que Gregorio Pérez sea el nuevo técnico con Jean Ferrari como administrador provisional, José Gamarra mandó un mensaje. "Nosotros, en el 2020, pusimos tres días de plazo para la transferencia y el Indecopi dijo que era muy poco. Acá hay criterios por seguir. Las investigaciones dirán las responsabilidades de estas personas. Vamos a estar atentos a la deuda corriente con las contrataciones que harán. Espero que no sorprendan al señor Gregorio Pérez porque el nombramiento de Jean Ferrari está pegado con baba y es ilegal. Espero que no vuelvan los préstamos inflados sobre costos y los pagos de comisiones a representantes".

¿Gremco pidió o va a pedir una medida cautelar ante todo este tema? Así respondió Gamarra: "Cualquier persona que se vea vulnerada por sus derechos constitucionales puede pedir una acción de amparo o medida cautelar. Gremco no ha pedido una medida cautelar. Hay cosas que uno no quiere que pase, pero en este veo muchas pruebas para que solito respondan ante el Poder Judicial. Vamos a evaluar si lo hacemos o no. Estamos en todo nuestro derecho. Los ingresos que deba tener el club son los que el club produce, si entra un inversionista llega le pediría a la policía que actúe. El presupuesto del club está aprobado y está cerrado. Espero que Óscar Chiri (Secretario General de la FPF) no se haga de la vista gorda en Licencias con este tema. Empresas que han estado metido en el problema Lavajato, y por menos cosas, están siendo juzgadas y condenadas. Vamos a ir con toda la fuerza del caso".

