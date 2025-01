Santiago Salazar sobre Jean Deza: "Espero que cambie su decisión"

La decisión de Jean Deza sigue generando opiniones distintas. El ahora exjugador anunció en horas de la mañana que no seguiría ligado al fútbol al tomar la decisión de retirarse sin explicar un motivo por lo que varias personalidades expresaron su punto de vista. Uno fue Santiago Salazar .

Luego, el también exjugador de la Selección Peruana agregó lo siguiente: "El talento no basta, también tiene que haber disciplina, prohibirte mucha diversión, entrenar solo y con apoyo externo al club. Espero que Jean reconsidere su decisión porque es muy buen jugador".

Deza llegó a jugar en algunos clubes de Europa.

Además, el exdefensor habló de la primera final entre Cristal y Alianza Lima. "No se puede analizar de buena manera el último partido que tuvieron. Esperemos que sea un buen partido y que gane el mejor. Yo pienso que no hay favoritos. Quizá Cristal viene mejor anímicamente, pero favoritos no hay", cerró el popular 'Cafú'.