Universitario: Villamarín ya está y Ramos cerca, acordando detalles para dar el sí

Además, también se cumplió con el comando técnico en cuanto a los jugadores que no continuarán en el plantel. Por ejemplo, Diego Chávez, Yamir Ruidíaz, Brayan Velarde (con contrato aún una temporada más), Patrick Zubczuk, Anthony Osorio y Luis Chávez. Por último, José Zevallos seguirá en el club y ya no se buscará lateral derecho, a pesar de que en su momento fueron acercados al club merengue Carlos Cabello y otros.

No habrá muchos pues se prioriza posiciones específicas y, además, el cuidado de la economía del club. Joao Villamarín es un nombre que gustó desde un inicio al comando técnico por la versatilidad del jugador en el ataque. Le puede dar variantes a Gregorio Pérez y por eso tuvo el visto bueno. LÍBERO pudo conocer que con el atacante ya está todo acordado y será oficializado una vez que culmine su contrato con Sport Boys , club que intentó conseguir su renovación que no fue posible, por lo que se entiende que todo ya está acordado entre la ‘U’ y el agente de Villamarín .

¿Es cierto que ya Universitario tiene elegido, cerrado, y todo acordado con el volante central foráneo? No, aún. Se busca y busca desde el comando técnico. Se analizan diversos factores. Lo único cierto es que será uruguayo. Sin embargo, la cosa no es fácil porque el torneo uruguayo recién acabará el 18 de diciembre y esto hará que no se pueda fichar aún a ningún jugador del torneo ‘charrúa’. Claro, se están viendo varias opciones que gustan y mucho, pero también hay que señalar que el tema económico complica el deseo. La billetera de la ‘U’ obliga a ver algo bueno, bonito y barato. Incluso, se estima que la pretemporada en la ‘U’ pueda iniciar sin el volante central uruguayo que, sí o sí, deberá de tener características defensivas. Es decir, un volante con férrea marca y que también pueda jugar de central.