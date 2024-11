Andrés Mendoza: "Yo quería ir a Alianza pero no había cupos y por eso fui a Cristal"

Sin embargo, no pudo concretarse su llegada porque el entrenador le había mencionado a su familiar que no había cupos disponibles, por ello, su tío lo llevó a probarse a Sporting Cristal, institución en la que pudo quedarse.

"Yo quería ir a Alianza Lima porque tenía un primo que jugaba ahí. Pero ya no había cupo disponible y un tío me llevó a probarme a Sporting Cristal. Ahí conocí al profesor Alberto Gallardo y me quedé", indicó en GolPerú.