Portland Timbers en problemas con la MLS por caso del peruano Andy Polo

Portland Timbers deberá cumplir con una multa de 25 mil dólares al no seguir las reglas tal y como indican las normas. Así lo hizo saber la MLS: "Los investigadores concluyeron que la oferta de los Timbers de ayudar a Genessis Alarcón, la ex pareja de hecho del Sr. Polo, y sus hijos no tenía la intención de inducir, y no indujo, a la Sra. Alarcón a abstenerse de presentar cargos penales contra el Sr. Polo. El informe también concluyó que, si bien los Timbers deberían haber informado el incidente del 23 de mayo de 2021 a la MLS, no había evidencia de que los Timbers intentaran ocultar u ocultar el incidente."