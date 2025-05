Phillip Butters reveló por qué Pizarro no tuvo despedida en la selección: "Capitán mudo"

Fiel a su estilo, Phillip Butters habló sobre la presencia de Claudio Pizarro en la selección peruana, y señaló que tiene un gran cargo pendiente con la 'Bicolor' debido a su falta de liderazgo, razón por la que no se le organizó una despedida por el final de su etapa como futbolista.

En una singular entrevista para el programa 'Tiempo Muerto', el periodista señaló que el 'Bombardero de los Andes' no representa al jugador peruano más exitoso de todos los tiempos, pues antepuso a Víctor 'Conejo Benítez, Jefferson Farfán y a Teófilo Cubillas.

"Todo eso (méritos de Claudio Pizarro en el extranjero) es un agravante para la deuda que tiene con la selección, por qué crees que ni siquiera le hicieron una despedida…", inició el conductor, para encender inmediatamente después la polémica al burlarse del comentario del 'Flaco' Granda, quien sostuvo que es referente de la selección.

"No seas ingenuo… cómprate tres kilos de pende… Ahora ustedes no tienen códigos, ustedes sueltan todo esto en los programas, antes los jugadores tenían códigos y no hablaban de esto… Por algo, y yo sé lo que te digo, por algo no le han hecho la despedida", añadió Phillip Butters sobre Claudio Pizarro.

Y explicó que la leyenda del Bayern Múnich no ejerció su función como otros referentes de Perú: "El no fue líder de nada. En el camerino él no hablaba, era capitán mudo. Él no agarraba la pelota y decía vamos para adelante. Él no es Paolo, no es Jayo, no es Roberto Martínez, no es Leguía, no es 'Chumpi'… Le estas faltando el respeto a la palabra capitán", finalizó.