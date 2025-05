Fue el 10 de Perú y podría jugar en la Serie A la próxima temporada, según prensa italiana

En los últimos años el fútbol peruano ha tenido más decepciones que alegrías, pues actualmente la selección peruana está fuera del Mundial 2026. Sin embargo, los hinchas de la 'Bicolor' pueden ilusionarse con una nueva generación de jugadores que buscarán tomar la batuta en los próximos años. Una de esas promesas ha despertado el interés de importantes equipos de la Serie A.

Nos referimos a Felipe Chávez, mediocampista con padre peruana y ascendencia alemana gracias a su madre, actualmente se desempeña en las divisiones menores del Bayern Múnich y tiene todo un futuro prometedor que ilusiona a los aficionados.

Felipe Chávez interesa a importantes equipos de la Serie A

Según informó el medio italiano Calciomercato, la joven promesa de 18 años ha llamado la atención de la Fiorentina y AS Roma. Esto gracias a las destacas actuaciones que ha tenido con el Bayern Múnich II, donde destacan el gol que marcó ante el Inter de Milán en la UEFA Youth League.

"Posible futuro en Italia para Felipe Chávez , uno de los mejores centrocampistas nacidos en 2007. Según información recogida en exclusiva por Calciomercato.it , Roma y Fiorentina están muy interesadas en el joven de dieciocho años", mencionó Calciomercato.

Felipe Chávez interesa en la Roma y Fiorentina, según Calciomercato.

Felipe Chávez también interesa en la Bundesliga

No obstante, Italia no podría ser único destino para el joven talento de la selección peruana, pues según informó el Diario 'Bild' de Alemania, también ha despertado el interés de equipos de la Bundesliga, aunque no mencionaron nombres.

Cabe recalcar que, Felipe Chávez finaliza su contrato con el Bayern Múnich a final de esta temporada, por lo que, si no llega a un acuerdo con los bávaros podría quedar como agente libre.

Felipe Chávez fue el '10' de la selección peruana

El mediocampista ya sabe lo que es defender los colores de la selección peruana, pues tuvo actividad en los preparativos de la Sub-20 de cara al Sudamericano de la misma categoría que se disputó a inicios de este año. No obstante, pese a su gran momento, no fue considerado por el entonces DT, José 'Chemo' del Solar.