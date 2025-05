¿Y la U? Diego Rebagliati revela que Jean Ferrari será director deportivo de la selección

Las Eliminatorias 2026 están a pocos días de reiniciar en Sudamérica y la selección peruana se jugará las últimas chances de poder alcanzar nu cupo a la Copa del Mundo. En ese contexto, y en medio del desarrollo de la Liga 1, una sorpresiva noticia sobre el actual administrador de Universitario, Jean Ferrari, se dio a conocer.

Y es que el comentarista deportivo, Diego Rebagliati impactó a los hinchas cremas y usuarios en general al revelar un importante dato sobre el exfutbolista, quien ha venido haciendo un buen trabajo en la institución merengue, logrando el bicampeonato nacional en el año del centenario de la ‘U’.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Jean Ferrari?

Fue durante la reciente edición del programa ‘Los Reba’ vía YouTube en el que el también panelista de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes reveló que en julio habrían algunas novedades en la Videna procedente de Universitario.

“La otra noticia es sobre Jean Ferrari. Una de las cosas que dijo Manuel Barreto el otro día en ‘Al Ángulo’ fue que ‘cuando me enteré quién iba a ser el director deportivo me entusiasmé más’. A mí me dijeron que es muy probable, no está confirmado, que a partir de julio el director deportivo de la selección peruana sea Jean Ferrari. En la Videna pasaría a ser director de selecciones, el cargo de (Juan Carlos) Oblitas”, indicó.