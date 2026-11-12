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Copa Perú 2026: programación de los partidos de vuelta de octavos de final de la Etapa Nacional
Este 14 y 15 de noviembre se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú, donde 16 equipos lucharán por su clasificación a cuartos.
Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre se disputarán los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú, instancia decisiva en la que 16 equipos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda para mantenerse en carrera por el título nacional y el ansiado ascenso.
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La jornada sabatina levantará el telón con dos compromisos en simultáneo desde las 15.00 horas. Deportivo Bancos recibirá a Viargoca FC en el Estadio Aliardo Soria Pérez, mientras que Vinicunca FC hará lo propio ante Sport Machete en el Estadio Túpac Amaru de Sicuani.
Las emociones continuarán el domingo desde las 14.00 horas con el choque entre Unión Minas de Pamputa y CESA de Huancayo en el Estadio Nueva Fuerabamba. Minutos después, a las 14.45 horas, Sociedad Tiro 28 medirá fuerzas contra Deportivo El Inca en el Estadio Daniel Alcides Carrión.
Trofeo de la Copa Perú
A partir de las 15.00 horas se jugarán tres duelos clave en distintas regiones del país: Leones de Anccaca enfrentará a Sport Huaja en el Estadio de la U.N.A. de Puno, Bella Esperanza recibirá a Domingo Dianderas en el Estadio Héctor Chumpitaz de Quilmaná, y Atlético Nacional de Iquitos chocará ante Juventud Palmeiras en el Estadio Max Agustín.
Finalmente, el telón de los octavos de final caerá a las 15.30 horas en territorio cajamarquino, cuando ADA Cajabamba reciba a Cruz de Chalpón en el Estadio Germán Contreras Jara para definir al último clasificado a los cuartos de final.
Copa Perú 2026: programación de los partidos de vuelta de octavos de final de la Etapa Nacional
Sábado 14 de noviembre
- 15:00 | Deportivo Bancos vs. Viargoca FC
- 15:00 | Vinicunca FC vs. Sport Machete
Domingo 15 de noviembre
- 14:00 | Unión Minas de Pamputa vs. CESA de Huancayo
- 14:45 | Sociedad Tiro 28 vs. Deportivo El Inca
- 15:00 | Leones de Anccaca vs. Sport Huaja
- 15:00 | Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas
- 15:00 | Atlético Nacional de Iquitos vs. Juventud Palmeiras
- 15:30 | ADA Cajabamba vs. Cruz de Chalpón
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