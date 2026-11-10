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Jorge Luna, presidente de Domingo Dianderas, arremetió contra Diego Haro: “Cobra, con....”
Durante el desarrollo del encuentro, Jorge Luna mostró su descontento con el experimentado árbitro por no sancionar una infracción dentro del área penal.
Jorge Luna asistió al encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Perú 2026, en el que su equipo, Domingo Dianderas, igualó 1-1 frente al Club Deportivo Bella Esperanza en el estadio Félix Castillo Tardío, en Chincha Alta, Ica. Durante la transmisión del partido, el humorista mostró su evidente molestia y arremetió con fuertes críticas contra el árbitro Diego Haro.
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Jorge Luna arremetió contra Diego Haro
El presidente del club integró la mesa de comentaristas durante el compromiso disputado en Ica, donde no ocultó su molestia y cuestionó en reiteradas ocasiones al experimentado árbitro nacional, quien cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo partidos de la Primera División del fútbol peruano.
Sin embargo, eso no fue todo, pues la tensión aumentó a los 65 minutos del segundo tiempo, cuando Dianderas caía por 1-0. Tras un centro de Johan Madrid al área y una intervención del delantero Morán, el humorista explotó durante la transmisión al considerar que su equipo había sido perjudicado por una falta que no fue sancionada como penal: “¡Cobra, concha***”, se le escucha decir a Luna durante la emisión del partido.
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¿Cuánto quedó Domingo Dianderas vs Bella Esperanza?
En el encuentro, Bella Esperanza abrió el marcador a los 33 minutos por medio de Kenji Canales y se marchó al descanso con la ventaja. Sin embargo, Domingo Dianderas no bajó los brazos y encontró el empate agónico en los descuentos, cuando Junior Catashunga anotó el 1-1 definitivo a los 90+5’.
¿Cuándo vuelve a jugar Domingo Dianderas?
Luego del empate 1-1 en el primer enfrentamiento, Domingo Dianderas buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Perú este domingo 15 de noviembre de 2026. El conjunto del humorista visitará a Bella Esperanza en el Estadio Municipal de Quilmaná, en Cañete, para afrontar el duelo de vuelta de los octavos de final.
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