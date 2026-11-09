Continúa la acción del 'fútbol macho'. El pasado domingo 8 de noviembre se disputaron los partidos de ida correspondientes a los octavos de final de la Copa Perú. A continuación, puedes conocer todos los resultados de esta fase del campeonato.

La jornada de los duelos de ida dejó resultados de alto impacto en el fútbol macho, destacando abultadas victorias que perfilan a varios candidatos. Entre los marcadores más contundentes de la fecha, Sport Machete firmó una aplastante goleada por 6-1 sobre Vinicunca FC, mientras que Viargoca FC hizo lo propio al imponerse con autoridad por 4-1 frente a Deportivo Bancos.

Asimismo, otros dos conjuntos lograron sacar ventajas valiosas en el marcador global de sus respectivas llaves. Sociedad Tiro 28 consiguió un triunfo clave al vencer por 3-1 a Deportivo El Inca, al tiempo que Sport Huaja defendió con éxito su postura al derrotar por 2-0 a Leones de Anccaca en un apretado compromiso.

Por su parte, la paridad reinó en los demás frentes, dejando cuatro llaves completamente abiertas: Cruz de Chalpón y ADA Cajabamba igualaron 0-0; CESA empató 1-1 con Unión Minas de Pamputa; Juventud Palmeiras y Atlético Nacional de Iquitos terminaron 2-2, y Domingo Dianderas firmó un 1-1 ante Bella Esperanza.

Domingo Dianderas es uno de los animadores de la Copa Perú 2026

Con estos marcadores, las llaves quedan al rojo vivo a la espera de los partidos de vuelta, donde se definirán a ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Perú 2026.

Copa Perú 2026: resultados de los octavos de final (ida)

Cruz de Chalpón (Lambayeque) 0-0 ADA Cajabamba (Cajamarca) | Estadio Sebastián Vilela

Sport Huaja (San Martín) 2-0 Leones de Anccaca (Puno) | Estadio Municipal Eladio Tapullima

CESA (Junín) 1-1 Unión Minas de Pamputa (Apurímac) | Estadio Monumental Jauja

Viargoca FC (Arequipa) 4-1 CSD Bancos (Ucayali) | Estadio Municipal de Atico

Sport Machete (Huancavelica) 6-1 Vinicunca FC (Cusco) | Estadio IPD de Huancavelica

Deportivo El Inca (La Libertad) 1-3 Sociedad Tiro 28 (Pasco) | Estadio Mansiche

Juventud Palmeiras (Callao) 2-2 Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | Estadio Facundo Ramírez Aguilar

Domingo Dianderas FC (Ica) 1-1 Bella Esperanza (Lima) | Estadio Félix Castillo Tardío

¿Cuándo se juega la vuelta de octavos de final de la Copa Perú 2026?

Los partidos de vuelta por los octavos de final de la Copa Perú, edición 2026, se disputan este domingo 15 de noviembre.