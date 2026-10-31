Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos y clasificados a octavos

Momento de conocer los resultados de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Solo 16 equipos seguirán en carrera, por lo que darán todo de sí en este choque definitivo para acceder a la siguiente instancia. Revisa todos los detalles para este tradicional torneo que encanta a nuestro país.

Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Deportivo Leones 3-0 Shanao FC

Vinicunca FC 2-1 Virgen de las Nieves

CESA 4-0 Bad Boys

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Deportivo Cachorro vs Sport Machete

ADEVIL FC vs Sport Huaja

Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba

Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC

Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón

CSD Bancos vs Heraldos Negros

Viargoca FC vs Sport Áncash

Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca

ADA Cajabamba vs Alianza Arenal

Bella Esperanza vs El Combe FC

Juventud Palmeiras vs Arsenal Lawn Tennis

Domingo Dianderas vs Atlético Torino

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Deportivo El Inca vs Atlético Evza

Jean Deza es una de las novedades en los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

Clasificados a octavos de la Copa Perú Etapa Nacional 2026