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Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos y clasificados a octavos
Conoce los resultados de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 y qué equipos avanzaron a octavos.
Momento de conocer los resultados de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Solo 16 equipos seguirán en carrera, por lo que darán todo de sí en este choque definitivo para acceder a la siguiente instancia. Revisa todos los detalles para este tradicional torneo que encanta a nuestro país.
PUEDES VER: Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 15 del Torneo Clausura
Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Deportivo Leones 3-0 Shanao FC
- Vinicunca FC 2-1 Virgen de las Nieves
- CESA 4-0 Bad Boys
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- Deportivo Cachorro vs Sport Machete
- ADEVIL FC vs Sport Huaja
- Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba
- Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC
- Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón
- CSD Bancos vs Heraldos Negros
- Viargoca FC vs Sport Áncash
- Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca
- ADA Cajabamba vs Alianza Arenal
- Bella Esperanza vs El Combe FC
- Juventud Palmeiras vs Arsenal Lawn Tennis
- Domingo Dianderas vs Atlético Torino
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
- Deportivo El Inca vs Atlético Evza
Jean Deza es una de las novedades en los dieciseisavos de final de la Copa Perú.
Clasificados a octavos de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
- Deportivo Leones
- Vinicunca FC
- CESA
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