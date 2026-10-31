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Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos y clasificados a octavos

Conoce los resultados de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 y qué equipos avanzaron a octavos.

Diego Medina
Resultados de la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
Resultados de la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de conocer los resultados de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Solo 16 equipos seguirán en carrera, por lo que darán todo de sí en este choque definitivo para acceder a la siguiente instancia. Revisa todos los detalles para este tradicional torneo que encanta a nuestro país.

Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 15 del Torneo Clausura

Resultados de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: vuelta de dieciseisavos

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • Deportivo Leones 3-0 Shanao FC
  • Vinicunca FC 2-1 Virgen de las Nieves
  • CESA 4-0 Bad Boys

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo Cachorro vs Sport Machete
  • ADEVIL FC vs Sport Huaja
  • Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba
  • Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC
  • Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón
  • CSD Bancos vs Heraldos Negros
  • Viargoca FC vs Sport Áncash
  • Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca
  • ADA Cajabamba vs Alianza Arenal
  • Bella Esperanza vs El Combe FC
  • Juventud Palmeiras vs Arsenal Lawn Tennis
  • Domingo Dianderas vs Atlético Torino

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo El Inca vs Atlético Evza
Copa Perú

Jean Deza es una de las novedades en los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

Clasificados a octavos de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

  • Deportivo Leones
  • Vinicunca FC
  • CESA
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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