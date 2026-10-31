- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Alavés
- Bayern Múnich vs Dortmund
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- U vs Olva Latino
Copa Perú 2026 Etapa Nacional: horarios y dónde ver los partidos de vuelta de los 16avos de final
Revisa la programación completa de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026, en su Etapa Nacional.
Se juega la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 con encuentros sumamente emocionantes alrededor del país. Por ello, te brindamos la programación completa, con fecha y hora de cada uno de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final del torneo.
Recordemos que este certamen, no profesional, es sumamente importante porque el campeón asciende directamente a la Liga 2, mientras que el subcampeón sube a la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. Por ello, en esta instancia, los diferentes clubes se refuerzan para obtener el anhelado boleto a la segunda categoría.
Jean Deza se encuentra jugando Copa Perú.
Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación por 16avos de final
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Shanao FC (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 2.00 p. m.
- Vinicunca FC (Cusco) vs. Virgen de las Nieves (Arequipa) | 3.00 p. m.
- CESA (Junín) vs. Bad Boys (Ica) | 3.30 p. m.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- Deportivo Cachorro (Lambayeque) vs. Sport Machete (Huancavelica) | 1.00 p. m.
- Unión Minas Pamputa (Apurímac) vs. Defensor Patibamba (Ayacucho) | 2.00 p. m.
- ADEVIL FC (Madre de Dios) vs. Sport Huaja (San Martín) | 2.00 p. m.
- ADA Cajabamba (Cajamarca) vs. Alianza Arenal (Áncash) | 3.00 p. m.
- Deportivo Bancos (Ucayali) vs. Heraldos Negros (Huancavelica) | 3.00 p. m.
- Sociedad Tiro N° 28 (Pasco) vs. Por La Santa FC (Ayacucho) | 3.00 p. m.
- Bella Esperanza (Lima) vs. El Combe FC (Cajamarca) | 3.00 p. m.
- Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) vs. CEFUT Juliaca (Puno) | 3.00 p. m.
- Viargoca FC (Arequipa) vs. Sport Áncash (Áncash) | 3.00 p. m.
- Virgen de la Natividad (Tacna) vs. Cruz de Chalpón (Lambayeque) | 3.00 p. m.
- Juventud Palmeiras (Callao) vs. Arsenal Lawn Tennis (Lima) | 4.00 p. m.
- Domingo Dianderas (Ica) vs. Atlético Torino (Piura) | 6.00 p. m.
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Atlético Evza (Huánuco) | 3.00 p. m.
Copa Perú Etapa Nacional 2026: resultados de los partidos de ida
Resultados de los partidos de ida de los 16avos de final por la Copa Perú 2026
- Heraldos Negros (Huancavelica) 3-0 CSD Bancos (Ucayali)
- Defensor Patibamba (Ayacucho) 2-2 Unión Minas Pamputa (Apurímac)
- Virgen de Las Nieves (Arequipa) 1-1 Vinicunca FC (Cusco)
- Sport Machete (Huancavelica) 4-2 Deportivo Cachorro (Lambayeque)
- Atlético EVZA (Huánuco) 2-3 Deportivo El Inca (La Libertad)
- Shanao FC (San Martín) 2-0 Deportivo Leones (Puno)
- Atlético Torino (Piura) 1-1 Domingo Dianderas (Ica)
- El Combe FC (Cajamarca) 2-0 Bella Esperanza (Lima)
- Cruz de Chalpón (Lambayeque) 4-0 Virgen de la Natividad (Tacna)
- Por La Santa FC (Ayacucho) 0-0 Sociedad Tiro N° 28 (Pasco)
- CEFUT Juliaca FC (Puno) 5-0 Atlético Nacional de Iquitos (Loreto)
- Alianza Arenal (Áncash) 1-1 ADA Cajabamba (Cajamarca)
- Sport Huaja (San Martín) 5-0 ADEVIL FC (Madre de Dios)
- Arsenal Lawn Tennis (Lima) 2-2 Juventud Palmeiras (Callao)
- Bad Boys (Ica) 0-1 CESA (Junín)
- Sport Áncash (Áncash) - Viargoca FC (Arequipa) | Pendiente
¿Dónde ver EN VIVO Copa Perú Etapa Nacional 2026?
La transmisión de los partidos de Copa Perú no está a cargo de una cadena en específico, como sí lo está la Liga 1 2026. Para ver los encuentros deberás acceder a diversos medios locales que se encargan de su emisión mediante Facebook. Por ejemplo, los duelos del Domingo Dianderas de Jean Deza pueden verse a través del canal No Somos TV en YouTube.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Digital Market
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año
PRECIOS/ 35.90
A & C Estética Integral y Spa.
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más
PRECIOS/ 169.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90