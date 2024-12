Ángelo Campos podría volver a ser reportero si Alianza Lima se corona campeón de la Liga 1

El arquero de Alianza Lima , Ángelo Campos , se refirió a la posibilidad de poder volverse reportero, tal y como lo hizo al conseguir el campeonato del año 2017, si logran alzarse con la Liga 1 de esta temporada, asegurando que, en estos momentos, no podría confirmarse esa respuesta, ya que está muy enfocado en lo que será los próximos partidos.

"La verdad que ese año 2017 fue lindo, la gente me recuerda por eso. Esa acción fue espontánea y las cosas salieron así, la verdad no podría confirmar ni negar nada porque ahora, estoy que me enfoco en el fútbol", indicó en Las Voces del Fútbol.