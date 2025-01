¿Reincidente? La vez que Farfán incumplió protocolo y fue sancionado con dos fechas

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también jugador de la Selección Peruana es expuesto por supuesto incumplimiento de los protocolos establecidos por la Liga 1, ya que en abril de este año fue castigado con dos fechas de suspensión.

"No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé del error y lo asumo. Accedí a tomarme una foto y un video sin mascarilla. La culpa es solo mía. Siento mucha impotencia", expresó y añadió: "Quiero pedir disculpas al club, compañeros, cuerpo técnico. Soy hincha de Alianza Lima, soy el referente, soy el capitán y por ello tengo que asumir la responsabilidad. No va a volver a pasar", finalizó la 'Foquita'.