¿Quién es Rafael Carrascal, el colombiano que Alianza Lima tiene en carpeta para el 2025?

Según pudo conocer LÍBERO, los íntimos están tras los pasos del mediocampista de 32 años que ha brillado en varios clubes del continente. Esto debido a que su precio no es excesivo y se encuentra en una edad todavía prudente para jugar en la volante del equipo, aunque todavía no hay una oferta formal, o al menos no se conoce que exista una por el momento.