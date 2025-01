Pablo Lavandeira hizo mea culpa tras su salida de Alianza Lima en 2023: "Pedir disculpas"

"Evidentemente por el haberme ido del club y haber estado, supuestamente, dolido, esa frase se utilizó para demostrar que yo estaba hablando mal del club cuando en ningún momento fue así porque yo me fui bien, agradecido. Creo que no era necesario aclararlo pero al ver que se utilizó de mala forma, creo que era correcto hacerlo públicamente y también, como buen hombre que soy, al que le haya molestado, le pido disculpas porque entiendo que hay gente que puede haberse molestado", declaró para la prensa tras el partido.

"Fue una tarde increíble, soñada, muy emotiva y muy agradecido por el amor que recibo cada vez que vengo a Matute. Sentí muchísima emoción, no creo merecer el recibimiento, es algo mágico lo que pasa entre la gente de Alianza con mi persona, esta química no tengo cómo explicarla. Nunca me quise ir de Alianza", agregó 'Pablito'.