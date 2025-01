Farfán arremetió contra Alianza Lima por su infraestructura: "Lo tiene Cristal y la 'U'"

Si hablamos de Jefferson Farfán , podemos decir que es uno de los futbolistas que ha entrado en la historia de Alianza Lima en los últimos años. Desde su retiro, la 'Foquita' siempre ha querido ver al cuadro blanquiazul siendo exitoso tanto a nivel local como internacional, por lo que cuando ve que algo no le gusta, no se guarda nada y critica a la institución .

El mundialista peruano en Rusia 2018 fue uno de los invitados del programa 'Al Ángulo', donde se le consultó si es que Alianza Lima le ofreció un puesto en la institución , revelando que ni bien colgó los botines le hablaron de darle un cargo como embajador. Sin embargo, fue claro que no aceptó porque no quería ir al elenco victoriano solo para ser imagen, sino para realizar cambios en la infraestructura.

"La realidad es que yo no voy a ir al club para ser imagen, si voy es porque quiero que Alianza cambie y tenga una infraestructura distinta, como se vive en Europa. Que tenga una sede, que es lo que necesitan los futbolistas, que las divisiones menores no estén jugando en sintético, un centro de alto rendimiento como merece Alianza", declaró en entrevista con Movistar Deportes.

En esa misma línea, Farfán criticó a la dirigencia aliancista ya que hasta ahora no se tiene un Centro de Alto Rendimiento para sus divisiones menores como lo merece el club, cosa que tienen muchos otros equipos del campeonato como Universitario y Sporting Cristal; y que no sabe la causa por la cual no se cuenta con eso teniendo las posibilidades de hacerlo.