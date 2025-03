¡No es Guerrero ni Barcos! Alianza Lima anuncia a su '9' para todo el 2025: "Comandante"

Uno de los puestos más importantes en el fútbol es el de delantero, ya que más allá de tener una gran defensa si el equipo no hace goles es imposible ganar partidos. En lo que va de la temporada, Alianza Lima no puede quejarse de Hernán Barcos ni Paolo Guerrero debido a que han respondido con goles claves, incluso Alan Cantero ahora parece haber encontrado el camino al arco. Sin embargo, los íntimos presentaron a su '9' para todo el 2025 y no es ninguno de los personajes mencionados anteriormente.