"Con suplentes": Argentinos se rinden ante Alianza Lima tras remontada ante Sporting Cristal

El año de Alianza Lima podría ser uno de los mejores si es que siguen obteniendo buenos resultados. No cabe duda que el arranque de temporada emocionó a los miles de hinchas del club de La Victoria; sin embargo, el trabajo todavía no está hecho. Mientras están luchando por lograr su pase a fase de grupos, el equipo de Gorosito no puede dejar de lado sus objetivos en el Torneo Apertura.