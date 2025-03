Bellina reveló que Alianza está negociando con un jugador y advirtió: "No creo que se quede..."

En el caso del futbolista Erick Noriega, su rendimiento ha dejado sorprendidos a todos los hinchas blanquiazules desde su arribo a Matute en el 2024. El 'Samurái' no solo deja en claro todo su talento en cada partido, ya que ahora demuestra su polifuncionalidad, pasando de defensa a la primera línea de volante.

Erick Noriega renovará contrato con Alianza Lima hasta 2028

Bajo ese contexto, José Bellina , gerente deportivo de la escuadra victoriana señaló en una reciente entrevista con el programa de YouTube 'R3BA' que Alianza Lima quiere extender el contrato del defensa de 23 años, considerando que próximamente se podría concretar una posible venta. En esa línea, 'Cote' subrayó que el 'Samurái' podría no quedarse mucho tiempo en Matute ya que su buen nivel le permitiría partir al exterior.

"Yo estoy ajustando, pronto ya no tanto (no tendrá una cláusula barata), estamos hablando para renovar con números más interesantes acorde a su actualidad y también no creo que él se quede mucho tiempo en el país, tres meses, seis meses, un año, pero creo que él tiene la capacidad de jugar en otro lado, sin duda alguna", expresó Bellina.