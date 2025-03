Mr. Peet criticó duramente a jugador de Alianza Lima tras derrota ante ADT: "Fantasmal"

"Hoy el ataque de Alianza fue absolutamente fantasmal. Matías Succar y su enésima o milésima oportunidad. No se puede hablar de falta de oportunidades para Succar. Oportunidades hay. Lo de Succar no tienes cómo defenderlo, entró Guzmán y tenía más contacto con la pelota. Si me la voy a jugar, me la juego por Guzmán, que es de la cantera y tiene 18 años", declaró en el programa Madrugol.