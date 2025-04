Alan Cantero lamentó no poder jugar el partido ante Sao Paulo: "Me moría por estar ahí"

Alan Cantero será una de las cinco bajas que presenta Alianza Lima para el partido ante Sao Paulo. Foto: Alianza Lima

El futbolista de 26 años no tuvo otra que quedarse en Lima para seguir con su proceso de recuperación mientras que el resto de sus compañeros viajaron a Brasil para afrontar los 90 minutos. En esa disyuntiva, se lamentó el hecho de no poder estar ayudando a los 'Íntimos' en busca de un buen resultado.

"Sinceramente que me moría por estar ahí y más porque me estoy sintiendo muy bien. Quería seguir sumando, acompañar al equipo que también está muy bien, pero no tengo dudas que van a hacer un buen partido, hay jugadores que fueron a La Bombonera y se plantaron de igual a igual. No tengo dudas que van a hacerlo de la misma manera en Brasil", declaró en entrevista con el periodista José Varela a su salida de Matute.

"No queda otra que recuperarse y volver al nivel que estaba, e incluso mejor. Fue producto del impacto, me causó una lesión, pero es parte del juego. No venía arrastrando ninguna lesión. Me desgarré, se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensaba. Estaré de baja aproximadamente un mes", agregó.