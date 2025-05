Hernán Barcos dejó firme mensaje previo al Alianza Lima vs Talleres: "Si no se puede ganar..."

Alianza Lima viajó a Argentina para enfrentar a Talleres por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025. Uno de los jugadores que dio declaraciones desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue Hernán Barcos, quien tiene grandes chances de sumar minutos ante los de Córdoba.

En su camino hacia la zona de embarque con todo el elenco blanquiazul, el 'Pirata' se dio un tiempo para brindar declaraciones a los medios de prensa presentes y dejar las sensaciones de cara a los 90 minutos en el Estadio Mario Alberto Kempes. Para el experimentado atacante, es vital sumar sea el marcador que fuese, ya que los mantendrá con chances de asegurar torneo internacional.

Y es que este partido será clave para los 'íntimos' en su afán de asegurar cupo a la Copa Sudamericana, pero también de meterse en la pelea por los dos boletos hacia los octavos de final de la Libertadores en caso se den resultados a su favor.

"El grupo está trabajando bien y con ganas traer los puntos para acá. Lo importante no es perder, vamos a ir a ganar. Si no se puede ganar que no se pierda. El grupo es el mismo del comienzo de año y no nos podemos olvidar de jugar al fútbol", expresó Hernán Barcos.

Alianza Lima se mantiene en la tercera casilla del grupo D de la Copa Libertadores 2025 con cuatro unidades, mientras que Talleres de Córdoba está en la última casilla con un punto. Un empate en Argentina pone a los 'victorianos' en clasificación directa a Copa Sudamericana, por lo que es fundamental estos 90 minutos con la 'T'.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores 2025