Galván no se guardó nada y destruyó a dos jugadores de Alianza tras eliminación: "Sin duda"

Con goles de Rubén Botta y Valentín Depietri, Talleres se impuso 2-0 ante Alianza Lima en Argentina por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2025. Los íntimos quedaron eliminados del prestigioso certamen, sin embargo, aún tienen chances mínimas de llegar a los playoffs de la Sudamericana. Carlos Galván, ex Universitario habló sobre este complicado escenario.

Carlos Galván apuntó contra dos futbolistas de Alianza Lima tras derrota ante Talleres

En la reciente edición del programa 'A Presión' de YouTube, el popular 'Negro' Galván fue rotundo sobre Guillermo Viscarra y Erick Noriega, de quienes responsabilizó por las dos anotaciones que convirtió la 'T' en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Fiel a su estilo, el argentino, volvió a arremeter contra 'Billy' y señaló que tuvo fallas imperdonables en el compromiso que terminaron costando la eliminación de los íntimos en la Conmebol Libertadores.

Guillermo Viscarra fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Talleres en la Copa Libertadores 2025/Foto: X

"Para mí, Guillermo Viscarra se come los dos goles, sin duda. Me parece que en el primero está mal parado. Que un arquero de 1.90 metros no llegue a esa pelota es rarísimo, tiene que estar mal parado", manifestó el panelista sobre el guardameta boliviano.

De la misma manera, Carlos Galván fue directo con el 'Samurái', Erick Noriega y criticó su labor en la zaga de Alianza Lima tras el segundo tanto de Talleres. De acuerdo a lo expresado por el comentarista deportivo, el futbolista tuvo parte de la responsabilidad junto con el lateral Ricardo Lagos.

"Después, en el segundo gol, para mí, Noriega tenía que darle una mano a Lagos. Nunca se la da, está muy cerrado. Cuando ve que va a lanzar el pelotazo ya tiene que salir a cubrir la espalda, porque Zambrano estaba sobrando. No le dio la mano", sentenció el exdefensa de la 'U'.