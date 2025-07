Jayo dio firme calificativo a Kevin Serna y señaló por qué no debe volver a Alianza: "Sería un..."

Kevin Serna sigue siendo vinculado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima para el segundo semestre de la temporada. El colombiano no tiene continuidad en Fluminense de Brasil, por lo que, los victorianos decidieron lanzar una oferta para que pueda volver a La Victoria. Juan Jayo, opinó ante la chance que el atacante se vista nuevamente de blanquiazul.

Jayo Legario señaló por qué Kevin Serna no debe volver a Alianza Lima

Durante el programa de YouTube 'Estudio Fútbol', Jayo Legario dejó en claro su posición de que por ahora no es el momento de que el 'Fideo' pegue la vuelta al cuadro íntimo, ya que podría significar un "retroceso" a nivel profesional. Además, indicó que su objetivo debe ser seguir jugando en el extranjero.

Kevin Serna es voceado como posible refuerzo de Alianza Lima esta temporada/Composición: GLR

"Yo creo que es un poco complicado lo de Kevin, y es venir simplemente a bajarse un poco su valor de venta. Para mí sería un retroceso. Desde aquí, humildemente le puedo decir que tiene que buscar seguir afuera, él no puede venir a jugar acá. Aparte, teniendo Alianza un porcentaje de su pase, no me parece", manifestó el exvolante de Alianza Lima.

Jayo Legario dio firme calificativo a Kevin Serna

Pese a ello, el 'Pulpo', no dudó en destacar las fortalezas en ofensiva del atacante colombiano, calificándolo incluso de un "jugador extraordinario", tras el Mundial de Clubes 2025. Acotó también que sería un lujo que se una a las filas del plantel del 'Pipo' Gorosito, aunque todavía no se puede hablar de su regreso a Matute ante el interés de diversos equipos.

"Yo no voy a hablar sobre trascendidos. A Kevin lo queremos, se trata de un jugador extraordinario. Pasó por Alianza, está en Fluminense. Acaba de terminar su participación en el Mundial de Clubes y a todos nos encantaría tenerlo, pero yo no puedo hablar de una posibilidad sin haber considerado las posibilidades que tenemos de incorporarlo. Ustedes lo han hecho público, ha hablado su representante. Nos encantaría tenerlo, después veremos las posibilidades", sentenció Jayo Legario.

Kevin Serna: trayectoria profesional