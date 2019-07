Alianza Lima: Adrián Balboa ya entrena y solo esperan a Beto Da Silva

Eliminado de la Copa Bicentenario, torneo que marcó el debut de la tercera etapa de Pablo Bengoechea en el club, Alianza Lima entrenará a partir de hoy con la presencia de su flamante incorporación Adrián Balboa quien se estrena este domingo ante Sport Boys por el inicio del torneo Clausura.

En su primera sesión con el grupo, no será necesario poner Eye of the tiger de Survivor -tema del sound track de la película taquillera “Rocky”- pues Adrián Balboa está motivado con esta aventura nueva y añora dejar huella en el fútbol peruano con goles de todo tipo.

El 9 uruguayo fue elegido por Bengoechea para reemplazar a Mauricio Affonso con la seguridad de que aportará todo su poder a beneficio del equipo. Todas las fuerzas están en ganar el Clausura, el puente que se tiene que atravezar para llegar a la semifinal por el título.

La presentación oficial de Balboa aún no está confirmada, pero se sabe que el vínculo con el club será hasta mediados de la temporada 2020. Belgrano lo cedió en calidad de préstamo.

La zona de ataque ganará aún más poder con el fichaje del delantero peruano Beto Da Silva quien llegó a un acuerdo con el club en las últimas horas.

Beto tendrá vínculo de seis meses con opción de ampliar hasta junio del año siguiente. Se espera mucho de la dupla que hará con Balboa. Hasta entonces Adrián Ugarriza quedó con la responsabilidad del gol sin embargo el arco para el delantero continúa cerrado.