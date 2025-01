Vivas y su duro mensaje a comentarista de Gol Perú: "Tus opiniones no fueron objetivas"

¡Claro y directo! El entrenador de Cusco FC , Claudio Vivas , declaró, en la conferencia de prensa que realizó el equipo, que no se encuentra conforme por los comentarios que realizó Maxi Mendaña en las pantallas de Gol Perú durante su último encuentro, ya que afirmó que, no tuvo objetividad, suponiendo que es porque su papá ( Mario Mendaña ) trabaja actualmente en la Universidad César Vallejo .

"Cuando somos transmitidos por Gol Perú, que es una cadena importante en el fútbol peruano, me parece que habría que elegir bien a los comentaristas y que no tengan una relación directa con el equipo al cual enfrentamos. El panelista del día lunes (Maxi Mendaña) es pariente directo de parte del cuerpo técnico de Vallejo y sus opiniones no fueron objetivas. Yo quiero hacerlo público para que no vuelva a pasar", indicó el estratega.