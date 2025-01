Paolo Maldonado encara a Roberto Martínez: "Miente, ni sabe dónde está parado"

Paolo Maldonado reveló su verdad sobre su despedido intempestivo como entrenador de menores en Universitario. El exjugador crema también declaró sobre las palabras que tuvo Roberto Martínez sobre él durante una entrevista.

Como se recuerda, Roberto Martínez , asesor deportivo de Universitario, declaró sobre Paolo Maldonado. "No veo temas administrativos, pero me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato. Se le comunicó e igual él fue a pasar las pruebas (para iniciar entrenamientos con la sub-18). Y hay varios casos así de profesores. Este tema estaba planificado con anterioridad, finanzas dice eso porque no hay ingresos", declaró.

Noticias de Universitario de Deportes

Ante ello, Paolo Maldonado declaró. "Roberto Martínez ni sabe dónde está parado, no tiene idea, ya que recién ha llegado. Miente. Y voy a desbaratar su mentira", comenzó diciendo.

"El tema es simple, desde que llegó la gestión de Gremco, tomaron la política de renovar automáticamente los contratos. Te estoy hablando desde el año pasado. Pero eso no es todo", agrega.

Luego, agrega Maldonado. "Si mi contrato hubiera vencido en junio, entonces por qué me han pagado el mes de julio. Es más, he trabajado hasta el día miércoles 11 de agosto de manera normal. Te das cuenta cómo se le cae la mentira a Roberto Martínez", explicó para Trome.

Posteriormente, cree saber la causa de su despido. "Es una medida política de esta gente que ya se va del club. Todo esto es debido a que fui a festejar un aniversario más de la 'U' con gente y amigos que quieren de verdad a la institución. Por eso, me están sacando, esa es la verdad".

Paolo Maldonado, también reveló el salario que percibía en Universitario. "Cuando llegó la administración de Gremco me sacaron del fútbol femenino, me redujeron el sueldo en un 75% y no dije nada. Lo acepté. Me mandaron a la sub 17, lo acepte sin problemas. 2,000 soles mensuales era mi sueldo. Acá está mi recibo por honorarios del mes de julio que me pagaron. Ahora qué saldrá a decir el mentiroso de Roberto Martínez".

¿Roberto Martínez se va de la 'U'?

Roberto Martínez aseguró que no tiene problemas en retirarse de Universitario si es que la nueva administración que entre decide sacarlo. Asegura que su único objetivo es apoyar al club en todo lo que necesite.