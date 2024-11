Jefferson Farfán: "Gracias a los que dudaron de mí, porque me hacen más fuerte"

Jefferson Farfán volvió a jugar luego de más de tres meses de para y su regreso no pudo ser mejor, porque anotó el gol de la victoria de Alianza Lima sobre César Vallejo.

Horas después del cotejo frente a las 'Poetas', Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para escribir un emotivo mensaje. Agradeció el apoyo de los hinchas, pero también criticó a aquellos que aseguraron que no volvería a las canchas.

"Trabaja, dedícate, lucha y persevera siempre ante la adversidad. No permitas que nada ni nadie determine tu futuro , eso determínalo siempre tú. La adversidad y los tropiezos son solo obstáculos temporales que ya te harán más fuerte en el camino hacia tus sueños. Gracias a todos , a los que me apoyaron siempre , y a los que dudaron de mi también , porque solo me hacen más fuerte cada día. La historia continúa . Arriba Alianza", escribió.