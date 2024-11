Universitario: Luis Sierralta coordinará transferencia con Jean Ferrari

Universitario de Deportes tendrá cambios a partir de este 3 de septiembre luego de la transferencia de poderes entre Luis Sierralta, como ex administrador crema, y Jean Ferrari quien fue elegido por SUNAT para asumir las riendas del club. Sin embargo, el mencionado ex administrador comunicó que lo hará previa coordinación con el ex crema y ahora cabeza del club.