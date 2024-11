Universitario: Gregorio Pérez sufrirá ausencias ante Municipal

Sobre la lucha por el título, dijo. "La realidad de la tabla y la diferencia de puntos, no depende de nosotros los resultados. Nosotros somos conscientes de que tenemos que ganar, sumar la mayoría de puntos, pero no depende de nosotros. Entendemos que la 'U' es un equipo grande y que no puede quedar fuera de la competición internacional, pero de ahí a crear falsas expectativas, no pasa por mi cabeza", expresó.

Respecto a las bajas que tendrá ante los ediles, agregó. "Lamentablemente no está en las mejores condiciones para estar en el plantel (Santillán), necesita más días de recuperación", agregando sobre Novick. "También lo mismo. La semana pasada trató de tener la intención de hacer una prueba si podía estar y lamentablemente no. Va a llevar algunos días más. Para este partido no va a estar. No me puedo aventurar a decir qué pasará la próxima semana."