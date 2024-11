Joao Villamarín: "Este grupo quiere que Boys acceda a un torneo internacional"

A nosotros en realidad no nos ha cambiado en nada. La parte administrativa queda fuera de lo que nos pueda involucrar porque nos toca responder en la cancha. Esperamos, Dios mediante, seguir afianzando para lograr lo que queremos. Es un camino largo el que nos ha tocado recorrer para poder llegar a la posición expectante en la que estamos y no queremos que nos arrebaten el puesto así nos maten. El equipo esta unido y mentalizado en lograr un cupo para un torneo internacional.

Son cosas que por ahí a otros los puede desestabilizar. En este caso, me agarró con la misma mentalidad que a mis compañeros. Traté de ser fuerte y me enfoqué simplemente en lo deportivo. Nosotros somos los que damos la cara y partir de ahí sabíamos que podíamos cambiar la imagen del club. Lo demás es importante, pero si no se obtienen los resultados es aún más complicado.

Villamarín durante los entrenamientos de Sport Boys. Foto: Prensa SBA

La verdad no lo sé porque se tendrían que tomar decisiones, pero me gustaría por el hecho de imaginarme un Miguel Grau con público a las 8 de la noche. No soy adivino ni vidente, por eso no me quiero comprometer, pero me gustaría. Eso está por verse. Ahora estamos enfocados en esta temporada y lo que tenga que venir se va decidir en su momento. Boys es un equipo que se hace querer.